México busca levantar cabeza ante Jamaica en la Liga de Naciones

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La selección de México visitará este sábado a Jamaica en Kingston (7:00 p. m.), en el inicio de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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El cuadro azteca parte con el objetivo de conseguir su primera victoria después del Mundial de 2026, del que fue una de las tres sedes.

El equipo dirigido por Rafael Márquez atraviesa un inicio complicado de ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

¿Oigan, Is This Love, Incondicionales? Con mucho flow arribamos a la tierra del reggae. Ya en Jamaica listos para dar nuestro máximo esfuerzo. #SomosMéxico. https://t.co/m8kWqhES6H — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 13, 2026

En sus últimos cuatro amistosos empató 1-1 ante Colombia y Perú, perdió 3-0 contra Estados Unidos y cayó 2-0 frente a Chile.

Aunque el "Káiser de Michoacán" realizará algunos cambios para evaluar a sus jugadores, buscará tomar ventaja en el partido de ida, cuya vuelta se disputará el martes en Monterrey.

¡Reflejos, concentración y pasión por defender nuestros colores! Detrás de cada atajada hay horas de trabajo, disciplina y entrega. Nuestros guardametas afinan cada detalle bajo los tres postes. #LaRáfaga https://t.co/Cw2JNtdhog — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 11, 2026

Una de las novedades será el lateral Rodrigo Huescas, recuperado de la lesión que lo dejó fuera del Mundial.

Los Reggae Boyz, por su parte, intentarán romper una larga racha sin vencer a los mexicanos, a quienes no derrota desde las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

*Con información de agencias