EE. UU. designa a los Lorenzanas, Huistas y Mendoza como grupos terroristas

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Estados Unidos designó a las bandas guatemaltecas los Lorenzanas, Huistas y Mendoza como grupos terroristas tras acciones violentas y vínculos con cárteles mexicanos.

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Estados Unidos designó a las bandas guatemaltecas Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza como grupos terroristas, a causa de sus acciones violentas y sus vínculos con los cárteles de la droga mexicanos, anunció este viernes el Departamento de Estado.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a grupos del crimen organizado en América Latina, lo que permite a su juicio ampliar el tipo de operaciones que se llevan a cabo en su contra.

"El Departamento de Estado está designando a Los Lorenzanas como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", explicó el comunicado.

La designación como FTO implica la congelación de cualquier bien en Estados Unidos, además de restricciones de visados.

La segunda calificación implica que se puede perseguir individualmente a sus miembros, que además pueden ser objeto de operaciones particulares, en función de las acusaciones en su contra en Estados Unidos.

.@SecRubio: La Administración Trump está imponiendo designaciones terroristas a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza. Estos tres grupos guatemaltecos tienen profundos vínculos con cárteles mexicanos, ayudando a mover y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos nunca dejará de luchar contra los narcoterroristas violentos y sus cómplices políticos que inundan nuestra nación con drogas mortales. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 13, 2026

Los Lorenzanas es "uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala, responsable de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios del gobierno y fuerzas militares", asegura el comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Además, el Departamento del Tesoro está designando a Los Huistas y Los Mendoza como SDGT por proporcionar apoyo material a cárteles mexicanos designados por Estados Unidos", añadió.

"No permaneceremos indiferentes mientras estas organizaciones terroristas extranjeras corrompen las instituciones de Guatemala", indicó Rubio.

Acciones armadas

El gobierno Trump invoca la seguridad nacional para legitimar sus acciones armadas contra cárteles y grupos criminales fuera de su territorio, a pesar de que organizaciones de juristas contestan ese punto de vista legal.

Organizaciones no gubernamentales denuncian por otro lado las consecuencias en términos de derechos humanos, con muertes de civiles, por ejemplo, en los ataques contra presuntas narcolanchas en alta mar.

Today, the United States is imposing terrorist designations against Los Lorenzanas, Los Huistas, and Los Mendoza. These Guatemala-based groups have deep ties to Mexican cartels and play a significant role in moving illicit drugs through the region. Today’s action demonstrates the Administration’s commitment to disrupting cartel and narcoterrorist networks that threaten U.S. national security. https://t.co/IQPAhGtPtg — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) November 13, 2026

Guatemala forma parte de la alianza contra el crimen organizado y los cárteles que lanzó el presidente Trump en marzo en una cumbre de mandatarios en Doral (Florida), con una quincena de asistentes.

Washington ha participado en acciones armadas contra grupos criminales en países como Colombia o Ecuador.

*Con información de AFP