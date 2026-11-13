Arévalo responde a críticas del diputado Samuel Pérez: "reconoce sus limitaciones"

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Durante la conferencia semanal La Ronda, el presidente Arévalo fue cuestionado sobre las declaraciones del diputado Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla.

El presidente Bernardo Arévalo reaccionó a las declaraciones vertidas por el congresista Samuel Pérez, quien durante una conferencia en el Congreso reconoció que Raíces, un apéndice de Semilla, "no estuvo a la altura" de todas las expectativas".

Al respecto, el mandatario expuso: "Pues a mí me alegra que Samuel Pérez reconozca sus limitaciones". También refirió que "reconocer errores es fácil hacerlo en una conferencia de prensa. Lo que corresponde es ahora trabajar y hacer algo concreto".

Sin embargo, Pérez y el resto de congresistas de Raíces, explicaron que no están dispuestos a apoyar la propuesta de presupuesto para funcionamiento del Estado para el ejercicio fiscal 2027 y condicionaron sus votos a varios cambios en el contenido.

Conferencia de Samuel Pérez y el resto de diputados que se identifican como Raíces. (Foto: Wilder López/Soy502)

En una entrevista con el medio Plaza Pública, Pérez fue cuestionado sobre su postura dentro del oficialismo y que pareciera que era "oposición", y dijo que harían lo posible porque funcionara el gobierno de Arévalo. "En ningún momento vamos a elevar ningún tipo de tensión en su contra", dijo sobre el mandarario.

Sin embargo, en la última conferencia responsabilizó al Ejecutivo de la baja ejecución presupuestaria y dijo: "nuestra lealtad nunca va a ser a un apellido ni a un gobierno, sino a los intereses legítimos del pueblo de Guatemala".

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En respuesta, Arévalo resaltó: "él decidió reconocer su limitación. Pues, qué bueno" y durante la conferencia de prensa defendió los resultados de su administración.

Sobre el trabajo con "su bancada", es decir el resto de diputados que no se fue a Raíces, Arévalo manifestó que "han movido iniciativas" como la ley de puertos, infraestructura prioritaria, contra el lavado de dinero, entre otras.