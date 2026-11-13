Realizan diligencias: así se encuentra la escena del crimen en Zacapa (videos)

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Fiscales del MP realizan las pesquisas en el área, mientras agentes de la PNC resguardan el lugar en donde fueron asesinadas cinco personas, en Zacapa.

Continúan las diligencias de las autoridades la tarde de este viernes en la escena del crimen en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, en donde cinco personas fueron asesinadas.

Durante la madrugada se vivieron momentos de tensión, luego de que grupos armados irrumpieran ese sector, en donde se registró una intensa balacera.

Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar minutos después de lo sucedido, pero fueron recibidos a disparos, aunque no se reportó ningún agente herido.

Una patrulla de la PNC fue recibida a balazos por grupos armados tras la masacre. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Sin embargo, la masacre ya había ocurrido, en donde quedaron sin vida cuatro hombres y una mujer, según informaron las autoridades.

Tres cuerpos quedaron dentro de un vehículo, uno más en el interior de una panel y otro a un costado de una motocicleta.

El MP continúa con las diligencias e investigaciones en la escena del crimen. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Investigan

Además, a la PNC se le notificó que los sujetos armados habían llegado preguntando por "Keneth", quien es el esposo de una mujer, que declaró ante las fuerzas de seguridad, que fue llevado por los atacantes hacia un rumbo desconocido.

Otra tres mujeres resultaron heridas durante el ataque y fueron trasladadas a un centro asistencial, según informó el Ministerio Público (MP) esta mañana.

De momento, el área se encuentra acordonada por agentes policiales y fiscales del MP, quienes realizan pesquisas en la patrulla que fue baleada en un camino de terracería.

El MP realizan pesquisas en la patrulla de la PNC que fue recibida a balazos esta madrugada en Zacapa, tras la masacre que dejó cinco personas asesinadas. Video: Estuardo Paredes / Nuestro Diario https://t.co/w0lNP9ggBQ — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 13, 2026

En el lugar quedaron decenas de indicios balísticos que tendrán que ser protegidos y analizados por las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

No se han reportado capturados y se desconoce el paradero del hombre que habría sido secuestrado por los individuos armados.