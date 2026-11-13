Portero del Andorra recibe sanción tras muerte de Jesús de Miguel

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El portero del Andorra Jesús Owono ha sido sancionado con doce partidos de suspensión por su entrada al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, que acabó causando su muerte, informó este viernes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

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Owono salió a despejar un balón en el centro del campo durante un partido de la Segunda División impactando con De Miguel, quien tras el golpe fue evacuado a un hospital donde murió al día siguiente.

El Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, recordó este viernes que la valoración de la acción de Owono debe partir de los "hechos expresamente consignados en el acta arbitral".

En la misma "se hace constar que el jugador fue expulsado por 'impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa'".

"La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción", añadió la decisión del Comité de Competición hecha pública este viernes.

Spanish police have opened a manslaughter investigation after soccer player Jesus de Miguel died following an on-field collision. De Miguel was running down the field when he collided with goalkeeper Jesús Owono. The soccer player was rushed to the hospital before he was pronounced dead. "Broken with pain, with a lump in our throat and unable to believe that this is true, from CD Tenerife we announce the tragic passing of Jesús de Miguel Alameda this Tuesday, November 3, 2026, at 8 am," the club said. "We stand with his devastated family, with his loved ones, and with the entire Tenerife football community, who today mourn this cruel turn of events..." De Miguel was 30 years old. He reportedly died from cardiac arrest. According to Reuters, which spoke with authorities in the Canary Islands, the investigation is routine procedure. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2026

Por ello, Owono ha sido castigado con la máxima pena deportiva contemplada en el artículo 102 del código disciplinario.

Este artículo contempla un castigo de entre cuatro y doce partidos por "producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar".

Owono arrolló a De Miguel cuando el delantero del Tenerife se disponía a controlar un balón en el centro del campo en el partido de la 12ª fecha de la Segunda División entre el Tenerife y el Andorra el 2 de noviembre.

De Miguel quedó tendido en el campo, donde fue atendido, antes de ser trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció al día siguiente.

*Con información de AFP