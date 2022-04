Comediante se burla del golpe que propinó Will Smith y usa casco en los Grammy

El golpe de Will Smith a Chris Rock causó revuelo a tal punto que sigue siendo tema de conversación, un cómico hizo una broma al respecto en la entrega de los Grammy con su atuendo.

El cómico y presentador Nate Bargatze bromeó acerca de lo ocurrido llevando a la gala un casco, por si alguien pretendía lastimarlo en la cara. Esto ocurrió en la presentación en línea de los Grammy, que no se anuncian durante la gala televisada.

El famoso trajo a colación la cachetada que Smith propinó a Chris Rock en pleno programa.

Bargatze subió al escenario usando un casco de motociclista, y de inmediato todos rieron.

LeVar Burton, presentador oficial de la entrega de premios Grammy celebrados en Las Vegas, bromeó con el tema de Smith y Rock al momento de presentar a Nate.

"Ahora quiero advertirles a todos que nuestro próximo presentador es un cómico, si saben a qué me refiero […] Así que tengo que advertir a todo el mundo: permanezcan en sus asientos y mantengan sus manos hacia sí mismos”, dijo Burton instantes antes de que Bargatze entrara con el casco puesto.

“Dijeron que los cómicos deben llevar esto en las galas de premios durante su participación, ni siquiera te cubre la cara, creo que solo enfoca dónde me golpearías”, expresó Nate en escena.

Luego se quitó el accesorio de seguridad y continuó su presentación en el show.

Will Smith se disculpó con Chris Rock y dio a conocer su renuncia a la Academia, misma que fue aceptada luego del escándalo.