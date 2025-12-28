El saludo de Carlos "El Pescado Ruiz" al bicampeón de la Liga Nacional

-

Antigua GFC celebró el pasado sábado 27 de diciembre su segundo título consecutivo en la Liga Nacional de Guatemala 2025, luego de superar a Municipal en la final.

Tras el bicampeonato, distintas reacciones se hicieron notar, entre ellas un mensaje compartido en redes sociales por el exfutbolista guatemalteco Carlos "El Pescado" Ruiz, una de las figuras más representativas del fútbol nacional.

Trayectoria con Municipal

"El Pescado" Ruiz, desde muy joven mostró interés por el fútbol que lo llevó a integrarse en 1995 al Club Social y Deportivo Municipal.

Durante su etapa con los rojos, que se extendió hasta 2002, se consolidó como delantero y aportó al menos 25 goles, convirtiéndose en un nombre reconocido dentro de la cancha y dando sus primeros pasos hacia una carrera de alcance internacional.

Su desempeño en Municipal le abrió las puertas al fútbol del extranjero. En 2002 llegó al LA Galaxy, donde fue protagonista al marcar el gol decisivo en la final de ese año.

Posteriormente pasó por FC Dallas, club con el que estableció un récord como máximo goleador en fases de postemporada, y continuó su trayectoria en equipos como Philadelphia Union, Olimpia de Paraguay y Tiburones Rojos de Veracruz.

Luego de varios años fuera del país, Carlos Ruiz regresó en 2013 para vestir nuevamente la camisola de Municipal, cerrando un ciclo especial con el club que impulsó su carrera.

Sus goles y récords lo mantienen como uno de los futbolistas más destacados en la historia del fútbol guatemalteco.

En 2016 anunció su retiro del fútbol profesional y ese mismo año disputó su último partido con la Selección Nacional en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018.