Brigitte Bardot fallece a los 91 años

-

La reconocida actriz francesa falleció este domingo en su domicilio.

La reconocida actriz francesa murió la mañana de este domingo 28 de diciembre a los 91 años, tras décadas alejada del estrellato. Aparentemente falleció por quebrantos de salud.

Brigitte Bardot fue un icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta", indicó la institución en un comunicado, precisando que murió este domingo por la mañana en su residencia de "La Madrague", en Saint-Tropez.

Es uno de los iconos del cine francés más conocido. (Foto: AFP)

La protagonista de "Y Dios creó a la mujer" y "El desprecio" rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

"Lloramos la pérdida de una leyenda del siglo", reaccionó en X el presidente francés, Emmanuel Macron.

“ La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda. ” Escribió Bardot en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado en Francia en octubre.

Una carrera impresionante

La joven Brigitte pasó desapercibida al salto de su fama ya que provenía del seno de una familia burguesa en 1934, fue caracterizada por ser una apasionada de la danza y probó suerte en el modelaje.

Se casó con su primer amor, Roger Vadim, quien le confió el papel de Juliette en "Y Dios creó a la mujer", con la que se inició la leyenda de sex symbol y luego de este éxito Bardot no paró de rodar, desatando pasiones.

En 1960, en el apogeo de su gloria, dio a luz a un niño, Nicolas, su único hijo, bajo la mirada inquisitiva de la prensa.

Fue hasta mediados de los años 1970, antes de cumplir 40 que Bardot tomó la decisión fulminante de abandonar el mundo del cine e incursionar en el rescate animal y defender sus derechos. Aunque sus escenas icónicas perduran a través de los años.

Siempre fue apasionada por los animales. (Foto: AFP)

Apasionada por el mundo animal

Su trabajo para proteger a los animales inició durante el rodaje de su última película, "L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise", en 1973 había una cabra, y para evitar que acabara transformada en plato de comida, Bardot la compró y la instaló en su habitación de hotel.

Rápidamente se convirtió en defensora de animales salvajes y domésticos. E incluso, hizo campaña contra la tauromaquia, popular en el sur de Francia, contra la caza de elefantes, exigió que los franceses cesaran de comer carne de caballo.

En esta segunda etapa de su vida, pasó su tiempo entre su casa de "La Madrague" y otra residencia más discreta, "La Garrigue", también en el sur, donde se dedicaba a recoger animales en peligro y gestionaba su fundación, creada en 1986.