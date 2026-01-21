La doble lucha de Comunicaciones: ¿Título o pesadilla de descenso?

-

Comunicaciones comienza este miércoles en Jutiapa (4:00 p. m.) dos luchas: la primera, por lo que demanda su historia y tradición, la corona del Clausura 2026; pero, al mismo tiempo, una carrera impensada dada su grandeza, escapar de los fantasmas del descenso que amenazan con manchar su legado.

Situado en el último lugar del acumulado, con solo 20 puntos de colchón, los albos están obligados a ganar la mayor cantidad de partidos. El primer desafío es contra Achuapa, en un juego que acapara expectativas por ver el debut del club, que renovó a su cuerpo técnico y solo hizo dos fichajes.

Es compleja la situación, pero, al menos por ahora, no tan difícil de revertir, porque solo tres unidades separan a los gasparines de salir de ese frío sótano en el que le hace compañía Guastatoya (22), las dos plazas que condenan con la pérdida de la categoría.

Ser consistente y volverse fuertes de locales es clave, algo que fue incapaz el cuadro blanco de lograr en el pasado Apertura 2025, porque, a lo largo de las 22 jornadas, nunca hubo un hilo de siquiera dos victorias seguidas y, en casa, de 11 compromisos, solo ganó 5, empató 2 y perdió 4.

En el estilo, Roberto Hernández no pudo encontrar la química y cada línea, empezando desde el arco, se vio errática. Iván Sopegno logró en algunos partidos mostrar otra dinámica, aunque el mal estaba enraizado y las desconexiones, sumado a la corta plantilla, derivaron en la falta de un juego vertical.

Con la llegada del estratega chileno Marco Antonio Figueroa y los mediocampistas Janpol Morales y Gael Sandoval, se espera encontrar esas respuestas tácticas para hilvanar rachas positivas, para pelear por los primeros puestos y, por añadidura, que las sombras desaparezcan.