Arsenal clasifica a octavos de Champions tras tumbar al Inter en Milán

Siete de siete: el Arsenal parece decidido a ir a por la Champions y este martes derrotó 3-1 al Inter de Milán en San Siro, con dos goles de Gabriel Jesus, para sellar el pase a octavos de la máxima competición europea.
OTRAS NOTICIAS: Arbeloa: "El abrazo con Vinicius es para todo el madridismo"
El delantero brasileño se erigió en protagonista con un doblete en su segundo partido en esta Champions, tras haber reaparecido en diciembre luego de once meses en el dique seco por una grave lesión de rodilla.
El equipo londinense, que había perdido por la mínima en el Giuseppe Meazza en la pasada edición de la Champions, se mostró superior a un Inter que también lidera en el campeonato italiano, pero que parece haber ido de más a menos en la competición europea.
Gabriel Jesus adelantó a los suyos mostrando oportunismo dentro del área (10), poco antes de que el centrocampista croata Petar Sucic igualase con un potente disparo que hizo estéril la estirada del arquero español David Raya (18).
Pero el Arsenal no acusó el golpe y de nuevo Gabriel Jesus puso de cabeza el 2-1 (31) para los suyos al aprovechar un rechace del larguero. Viktor Gyökeres estableció el 3-1 definitivo con un derechazo desde la media luna del área.