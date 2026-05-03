Cremas completan la remontada, eliminan a Antigua y se meten a semifinales

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Comunicaciones culminó con la remontada en su serie de cuartos de final del torneo Clausura 2026, luego de derrotar 2-0 a Antigua en el Cementos Progreso y avanzar a las semifinales producto el 4-3 en el global.

Después de recortar en el juego de ida de un 3-0 al 3-2, los cremas se presentaban a este duelo frente a su público con la gran ventaja de que un gol les bastaba para asegurar su presencia en la siguiente ronda de la carrera por el título.

Sabiendo esto, Marco Antonio Figueroa no se guardó nada en la parte ofensiva y presentó tanto a Omar Duarte como Agustín Vuletich, en su segunda titularidad desde que se unió al equipo, como sus dos delanteros. Y le dio resultado.

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Vuletich provocó una falta pegada a la banda y de ese tiro libre salió el primero. A penas al minuto 3, Dairon Reyes cobró para encontrar el atacante argentino, quien de cabeza prolongó y terminó haciendo el 1-0 que desde ya les daba el pase.

La respuesta colonial no se hizo esperar y, al 9, una media vuelta de Agustín Maziero obligó a Fredy Pérez a lanzarse para evitar la igualdad.

Karel Espino estuvo a punto de ampliar el marcador cuando intentó sorprender con un remate desde su propio lado del campo y que, para fortuna de Luis Morán, impactó en el travesaño y terminó en un saque de puerta.

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La sentencia

Con el pasar de los minutos, se empezaba a notar la tensión por parte de ambos equipos. Los gasparines porque el gol no les aseguraba nada y los aguacateros porque un tanto los volvía a meter en la lucha por su tricampeonato.

Óscar Santis trató de agarrar mal parado a Pérez en un tiro de esquina (58), pero el arquero albo rechazó de buena manera.

Aunque en medio de la inquietud, Vuletich controló un balonazo largo ante la presión de Alexander Robinson, el defensa tico punteó la pelota tratando de evitar que le quedara al sudamericano, pero se la cedió a Dairon (62), quien le ganó en un forcejeo a Juan Carbonell y, mano a mano ante Morán, el cubano no falló para sentenciar.

FINAL DEL PARTIDO

Comunicaciones FC ( 2 ) Antigua GFC ( 0 )



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La anotación supuso un golpe moral para los de Mauricio Tapia, que ya no llevaron mucho peligro al marco de Pérez y que incluso se salvó del tercero, gracias a una barrida de José Ardón ante un disparo de Gael Sandoval (84).

De esta manera, los cremas se instauraron en las semis, en donde ya esperan rival entre Xelajú, Guastatoya o Mixco, las únicas tres posibles opciones.