Messi destaca, pero el Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio

El Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio y volvió a dejar escapar puntos en casa al caer 4-3 ante Orlando City, en el partido 100 de Lionel Messi con el club.
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Las garzas parecían encaminarse a una noche redonda con Messi como figura; el 10 asistió a Telasco Segovia para el 2-0 y luego marcó el 3-0 con un potente zurdazo, liderando un primer tiempo de claro dominio y generando varias ocasiones más.
Pero el rumbo cambió antes del descanso con el 3-1 de Martín Ojeda, que encendió la reacción visitante. En la segunda mitad, Orlando creció ante un Inter Miami sin respuesta. Ojeda firmó el 2-3, empató de penal —completando su triplete— y, ya en la reposición, participó en la jugada que terminó en el 4-3 de Tyrese Spicer.
La remontada opacó lo que apuntaba a ser una noche especial para Messi, que terminó con sabor amargo pese a su protagonismo.