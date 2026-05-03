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Messi destaca, pero el Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio

  • Con información de AFP
02 de mayo de 2026, 20:14
Las garzas todavía no ganan en su nuevo estadio. (Foto: redes sociales)&nbsp;

Las garzas todavía no ganan en su nuevo estadio. (Foto: redes sociales) 

El Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio y volvió a dejar escapar puntos en casa al caer 4-3 ante Orlando City, en el partido 100 de Lionel Messi con el club.

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Las garzas parecían encaminarse a una noche redonda con Messi como figura; el 10 asistió a Telasco Segovia para el 2-0 y luego marcó el 3-0 con un potente zurdazo, liderando un primer tiempo de claro dominio y generando varias ocasiones más.

 

 

Pero el rumbo cambió antes del descanso con el 3-1 de Martín Ojeda, que encendió la reacción visitante. En la segunda mitad, Orlando creció ante un Inter Miami sin respuesta. Ojeda firmó el 2-3, empató de penal —completando su triplete— y, ya en la reposición, participó en la jugada que terminó en el 4-3 de Tyrese Spicer.

La remontada opacó lo que apuntaba a ser una noche especial para Messi, que terminó con sabor amargo pese a su protagonismo.

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