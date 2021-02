Carro esquiva un bus que peleaba pasaje en Escuintla (Video)

La cámara instalada en el interior de un vehículo captó el momento en que un bus extraurbano casi choca contra este en una carretera de Escuintla.

EN CONTEXTO: Así fue el lamentable accidente entre un bus y el cabezal

El incidente ocurrió el sábado 7 de febrero en el kilómetro 88 en Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla. En ese lugar, el bus rebasó y circuló a contra vía justo en el momento en que el carro transitaba.

En el video se observa que el conductor del carro se percata que metros adelante se aproximan dos buses peleando pasaje. El piloto logra esquivar al que intenta rebasar de forma imprudente. De no no haber existir espacio o si el piloto no se habría dado cuenta, en el lugar se hubiera reportado un fuerte accidente.

La Dirección General de Transportes confirmó que da seguimiento al video para dar con el responsable de dicha maniobra.

Mira el video:

Un usuario comparte un video tomado en Santa Lucía Cotzumalguapa la imprudencia al volante de un bus en el kilómetro 88. pic.twitter.com/5yUW7pMTpY — Gustavo Méndez (@GuusToov) February 9, 2021