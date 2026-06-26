Insivumeh prevé lluvias y viento variable este fin de semana

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Onda del este será la causa de las precipitaciones en el clima durante este fin de semana.

Para este sábado 27 y domingo 28 de junio se espera un ambiente cálido y húmedo en la mayor parte del país, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, además de niebla o neblina en las primeras horas del día, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El pronóstico indica que el viento predominará del noreste con intensidad ligera a moderada en la mayoría de las regiones, mientras que en la Meseta Central cambiará a componente sur durante la tarde y en la costa del Pacífico soplará del suroeste de forma ligera.

Las lluvias estarán asociadas al ingreso de humedad desde ambos litorales, las condiciones locales y el paso o acercamiento de una onda del este, explicó la institución.

Además, el Insivumeh advirtió que estas condiciones favorecen la formación de tormentas locales severas durante la tarde, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.