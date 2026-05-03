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Accidente deja a un fallecido tras chocar contra un árbol

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de mayo de 2026, 19:29
El transporte quedó empotrado entre las ramas del árbol. (Foto:&nbsp;Bomberos Municipales Departamentales de Santa Lucía Milpas Altas)

El transporte quedó empotrado entre las ramas del árbol. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales de Santa Lucía Milpas Altas)

El choque destruyó el vehículo, provocó la muerte de un hombre y heridas de consideración a otros dos.

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Durante la tarde de este sábado 2 de mayo, por razones desconocidas el conductor de un vehículo perdió el control y chocó contra un árbol.

El percance ocurrió en el kilómetro 33 de la ruta Interamericana, de la ruta que de Santa Lucía Milpas Altas que conduce hacia San Lucas Sacatepéquez.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales de Santa Lucía Milpas Altas)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales de Santa Lucía Milpas Altas)

Los Bomberos Municipales Departamentales de Santa Lucía Milpas Altas, llegaron al lugar y confirmaron que dentro del transporte viajaban cuatro personas.

De las víctimas solo uno fue identificado, se trata de Carlos Flores Duarte, quién murió por el fuerte impacto.

El cuerpo de la víctima mortal fue rescatado de la cabina del automotor.

En tanto, dos pasajero resultaron heridos y el otro escapó del lugar.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

El Ministerio Público llevó a cabo las diligencias correspondientes para investigar el hecho. 

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