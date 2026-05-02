Hallan armamento de alto calibre en terminal portuaria de Izabal

Las armas estaban destinadas para su distribución en Huehuetenango y Petén.
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En la tarde del 2 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el descubrimiento que se dio en la portuaria de San Tomás de Castilla, ubicada en Puerto Barrios, Izabal.
Agentes de la PNC localizaron ocho fusiles Ak-47,dos rifles, 16 cargadores para fusil los cuales serían entregados en municipio Nentón, Huehuetenango.
Mientras que una pistola y tres cargadores tendrían el destino hacia la Libertad, Petén.
Este hallazgo se realizó durante la inspección de un contenedor con una encomienda proveniente de Estados Unidos.
Las armas no poseían registro dado que fue alterado para eliminarlo, indico la PNC, quienes investigan si pertenecen a una estructura criminal.