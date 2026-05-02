Hallan armamento de alto calibre en terminal portuaria de Izabal

Urgente



Arsenal incautado, hay 8 fusiles AK-47 y otras armas



En la portuaria de San Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, policías de la #DIPAFRONT incautaron 8 armas de fuego tipo fusil AK-47, 2 rifles y una pistola, cargadores y municiones. pic.twitter.com/nZs0wDsXZL