¡Iba armado! Conductor intimida a otro mientras circulaban en la zona 16

Una discusión entre conductores resulto con una amenaza.
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Se ha difundido un video en redes sociales donde se observa a un conductor de un picop amenazar a otro al circular sobre el Bulevar Rafael Landívar, ubicado en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
Preliminarmente, se dio a conocer que el hecho ocurrió en la noche del viernes 1 de mayo, cuando sobre la marcha un conductor de un vehículo alcanza al picop.
La tensión del encuentro aumenta cuando el conductor del picop saca una arma de fuego y desde el interior del trasporte apunta hacia el otro vehículo. Las razones del conflicto no han sido declaradas.
Así fue: