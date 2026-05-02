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¡Iba armado! Conductor intimida a otro mientras circulaban en la zona 16

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de mayo de 2026, 14:35
El hecho ocurrió en plena circulación. (Foto: captura de pantalla)

El hecho ocurrió en plena circulación. (Foto: captura de pantalla)

Una discusión entre conductores resulto con una amenaza. 

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Se ha difundido un video en redes sociales donde se observa a un conductor de un picop amenazar a otro al circular sobre el Bulevar Rafael Landívar, ubicado en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Preliminarmente, se dio a conocer que el hecho ocurrió en la noche del viernes 1 de mayo, cuando sobre la marcha un conductor de un vehículo alcanza al picop.

La tensión del encuentro aumenta cuando el conductor del picop saca una arma de fuego y desde el interior del trasporte apunta hacia el otro vehículo. Las razones del conflicto no han sido declaradas.

Así fue:

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