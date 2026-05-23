Video: Cámara capta momento en que conductor es atropellado por un autobús

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La víctima fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas sufridas tras el fuerte impacto.

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Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que un conductor es atropellado por un autobús, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

En las imágenes se observa cuando un motorista intentaba avanzar en una intersección, pero un autobús que circulaba por el sector no logró frenar a tiempo.

Por lo tanto, la víctima sufrió el impacto y cayó sobre la cinta asfáltica, lo que le ocasionó heridas de consideración. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) junto a transeúntes se acercan para auxiliar al motorista y posteriormente intervienen socorristas.

Esta persona fue trasladada a un centro asistencial para que pudiera recibir atención médica.

Mira aquí el video:

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Cámaras municipales de Cobán, Alta Verapaz, captaron momento en que motociclista es impactado por autobús. pic.twitter.com/87fexnxAhN — Vichoguate (@vichoguate) May 22, 2026

Las autoridades locales le hacen un llamado a todos los conductores a respetar la señalización, las leyes de tránsito, el paso peatonal y moderar la velocidad para prevenir accidentes y proteger la vida de todos.