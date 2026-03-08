Así quedó un auto tras impactar contra un arriate en zona 15 (video)

Dos personas resultaron heridas tras el choque.
Durante la mañana del 8 de marzo, el conductor de un vehículo tipo agrícola perdió el control y chocó sobre la ruta que conduce desde la 2a. calle y 8a. avenida, de la zona 10 en descenso para bulevar Vista Hermosa, zona 15.
Bomberos Voluntarios trasladaron de emergencia a dos personas que resultaron heridas luego del impacto; el vehículo quedo atorado sobre el arriate en medio de la ruta.
Autoridades de tránsito solicitan precaución al circular.