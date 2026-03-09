Conductor termina empotrado en arriate central de zona 10

Presunto conductor ebrio termina empotrado en arriate central en zona 10
En la madrugada de este lunes 9 de marzo se reportó un incidente automovilístico en la avenida Reforma de la zona 10.
El hecho se registró en la la 14 calle de la zona 10 capitalina, cuando un conductor por razones que se desconocen, terminó impactando una estructura que estaba colocada en el arriate central de esta vía.
Al arribo de la Policía Nacional Civil encontraron a un hombre que aparentaba estar bajo los efectos del alcohol, por lo que fue trasladado a Torre de Tribunales para realizar las pruebas correspondientes.
En el lugar quedó el vehículo, que resultó con daños en su estructura. Las autoridades coordinaron una grúa para retirar el automóvil del área.