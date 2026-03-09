Las cinco zonas que concentran la mayor cantidad de robos de móviles

-

El robo de teléfonos móviles en Guatemala ha consolidado su transición de delincuencia común a una red de crimen organizado de alta complejidad.

Investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) confirman que las estructuras criminales han perfeccionado su operatividad, pasando del simple asalto en vía pública a sofisticados esquemas de fraude financiero y logística transnacional.

Aunque el fenómeno ha sido progresivo, el desmantelamiento de la banda "Los Salchichas" marcó un hito en la comprensión de esta evolución.

Esta estructura, que operaba estratégicamente en semáforos de las zonas 1, 4, 9, 11 y 12 de la capital, demostró que el asalto a mano armada es solo el primer eslabón de una cadena más rentable, como lo es el acceso a bancas virtuales para realizar transferencias ilícitas desde los dispositivos robados.



Clandestinidad

La profesionalización de estos grupos incluye tácticas de evasión propias de redes de narcotráfico, como el uso itinerante de hoteles para ocultar sus centros de operación, según expusieron las pesquisas que vienen desde 2024.

Tras las capturas de ocho integrantes de esta red, las autoridades identificaron que los dispositivos son rápidamente inyectados en los mercados negros de La Terminal (zona 4) y El Guarda (zona 11), alimentando un negocio que, según la Interpol, mueve cerca de 550 mil dólares diarios en la región.

Radiografía

El portal Delito Cero del Ministerio Público refleja la magnitud actual de esta crisis. En lo que va de 2026, ya se contabilizan 1,059 denuncias formales, manteniendo la tendencia crítica que cerró el año pasado con más de 16 mil casos.

Las zonas 1, 7, 11, 12 y 18 se mantienen como las áreas de mayor riesgo.

Los delincuentes aprovechan la jornada de la tarde para ejecutar los robos, seguidos por la franja matutina, coincidiendo con los picos de movilidad urbana con rumbo hacia sus actividades diarias.