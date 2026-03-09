Capturan a hombres que intentaban huir luego de cometer un robo

La PNC logró la captura de dos hombres, quienes son señalados de asaltantes y sicarios, mientras intentaban huir luego de haber cometido un robo.

Gustavo "N", de 29 años, alias "Negro", y Walter "N", de 27 años, alias "Pelucas", fueron denunciados y reconocidos por las víctimas de un robo en Santa Lucía Cotzumalguapa.

Los asaltantes fueron reconocidos por sus víctimas. (Foto: PNC)

Alias "Negro" tiene un antecedente por violación del año 2021. Los señalados pretendían escapar en una motocicleta sin placa, la cual fue robada el 23 de febrero.

Las autoridades investigan si los ahora detenidos son los responsables de haber dado muerte al propietario de la motocicleta al oponerse al robo.

Los hallazgos tras la captura fueron decomisados para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Además de los teléfonos se incautó una motocicleta robada, la cual pertenecía a un hombre que falleció durante el robo de la misma. (Foto: PNC)