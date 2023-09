La FIFA anunció a los nominados para el premio The Best, que premia al mejor jugador

-

La FIFA anunció a los 12 nominados para el premio The Best, que premia al mejor jugador del mundo de la temporada 22-23.

En 2016, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) decidió crear un premio individual con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada.

El ganador en el año 2022 fue el argentino Lionel Messi, que comparte junto con Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, el podio de los jugadores con más premios FIFA The Best, con dos.

La FIFA anunció a través de sus redes sociales oficiales a los 12 nominados para ser el mejor jugador del mundo de la temporada 2022-23, y sorpresivamente, no hay ningún jugador del Real Madrid.

Para este premio la FIFA autorizó que aficionados de todo el mundo tuvieran la capacidad de votar por el ganador, junto a los capitanes de distintas selecciones nacionales, entrenadores, y periodistas.

Los nominados para el premio FIFA The Best 2023 son:

Lionel Messi - Inter Miami y Argentina.

Kylian Mbappé - París Saint Germain y Francia.

Erling Haaland - Manchester City y Noruega.

Julian Álvarez - Manchester City y Argentina.

Kevin De Bruyne - Manchester City y Bélgica.

Declan Rice - Arsenal e Inglaterra.

Rodri Hernández - Manchester City y España.

Khvicha Kvaratskhelia - Napoli y Georgia.

Victor Osimhen - Napoli y Nigeria.

Bernardo Silva - Manchester City y Portugal.

Marcelo Brozović - Al Nassr y Croacia.

Ilkay Gundogan - FC Barcelona y Alemania.

Para votar por tu jugador favorito puedes ingresar a este enlace o también puedes acceder mediante las redes sociales oficiales de la FIFA: