El Barcelona usará en su camisola el logo de una legendaria banda rock

La banda británica de rock, The Rolling Stones, estará en la camisola del FC Barcelona para el próximo clásico ante el Real Madrid.

Desde 2022, el FC Barcelona y Spotify, uno de los servicios de suscripción de audio más popular del mundo, llegaron a un acuerdo por el que la empresa sueca se convirtió en el socio principal del club.

El Barça le cambió el nombre a su estadio, de Camp Nou, a Spotify Camp Nou, y también porta el nombre de la marca de servicio de música digital en todas sus camisolas (local, visita, y entrenamiento).

Dos camisolas del Barça con el nombre de Spotify. (Foto: @FCBarcelona)

Curiosamente, uno de los acuerdos de patrocinio que acordó el Barcelona con Spotify es que en cada clásico ante el Real Madrid, se cambiará el logo por el de un artista a elección de ambas partes.

El 19 de octubre de 2022 el Barcelona lució el logo del rapero canadiense Drake, y el 19 de marzo de 2023 utilizaron el logo de la cantante y compositora española, Rosalía.

Según ha informado Mundo Deportivo, diario deportivo español editado en Barcelona, el club blaugrana utilizará durante el próximo Clásico, el próximo 29 de octubre, el logo de los Rolling Stones.

El Barça utilizará el logo de la banda británica de rock en honor al lanzamiento mundial de su primer disco en 18 años: 'Hackneys Diamonds', que saldrá a la luz el 20 de octubre.