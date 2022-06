Conrado García: "Manuel Baldizón me pidió apoyar a sus hijos"

El exdiputado Conrado García está apoyando a los hijos de Manuel Baldizón a crear su propio partido político con el que buscarán un puesto de elección popular.

Pese a que los hijos de Manuel Baldizón han tratado de negar su vinculación al partido político en formación "Cambio", el exdiputado del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Conrado García, confirmó que la creación del mismo fue una "inquietud" de los jóvenes Baldizón Vargas.

"A mi me habló directamente Manuel Baldizón para que yo ayudara a sus hijos a conformar el partido... Manuel es mi amigo, mi hermano y acepté", aseguró García.

García militaba en el Partido Unionista con Álvaro Arzú Escobar, pero dejó la agrupación para ayudar a los hijos de Manuel Baldizón, quien se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos (EE.UU.) luego que se declaró culpable de lavado de dinero.

"Él (Baldizón) me dijo: 'Mis güiros tienen inquietudes ¿les podés ayudar? Recordate que nosotros dejamos mucha semilla'. Y es cierto, nosotros ganamos las elecciones, nos la robaron, fue diferente, pero usted cree que con 40 diputados y 170 alcaldes ¿Nosotros perdimos?", señaló el excongresista.

La "lealtad" de García a Baldizón no es nueva. Fue evidente cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició los trámites para cancelar a Líder en 2016 por sobrepasar el techo de campaña en 2015. La mayoría de los más de 40 diputados electos por esa agrupación se marcharon, sólo quedaron dos: Roberto Villate y Conrado García.

Según García, nunca perdió el contacto con Baldizón. "Siempre le he dicho que él tuvo mucha culpa porque habló mucho antes de tiempo: que la China Continental, que los monopolistas de los pollos... vos te metiste a pijaz** con medio mundo. Yo he tenido pláticas con él así porque yo lo visitaba, me iba a Miami, viajaba a EE.UU. porque yo era su diputado... yo era Líder y morí con las botas puestas".

¿Quién es Conrado García?

García ganó la curul con Líder por el Distrito de Quetzaltenango bajo varios señalamientos de ser contratista del Estado, debido a que de 2010 a 2013 trabajó en varias organizaciones del gobierno como la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), además de haber sido asistente en el Congreso.

Sin embargo, ya había sido diputado anteriormente con la Gran Alianza Nacional (Gana) en la Quinta Legislatura (2004-2008), cuando fungió como Tercer Secretario de la Junta Directiva.

Ha sido muy cercano a personas señaladas de corrupción como el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, a quien, incluso, le dedicó su tesis de graduación de Abogado y Notario.

En 2019 fue detenido por el MP señalado de lavado de dinero, junto con el cuñado de Medrano, Lizandro Mendizábal, al realizar varias transacciones sospechosas, pero en agosto de 2021 el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente confirmó el sobreseimiento a su favor.