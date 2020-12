Cristiano Ronaldo es nombrado como el "Mejor Jugador del Siglo"

A pocos días de terminar el 2020, Cristiano Ronaldo fue nombrado como el Jugador del Siglo, en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubai.

Los dos premios más esperados de la gala fueron los últimos en conocerse. Se trata del mejor jugador del año y del siglo. Robert Lewandowski se ha coronado como el mejor jugador del año, en un 2020 muy difícil. El jugador recordó que "los sueños llegan" y dijo que conseguir grandes títulos, en grandes estadios, es fantástico, además de compartir con grandes leyendas como Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

El gran laureado de la gala fue Cristiano Ronaldo, quien ha sido nombrado como mejor jugador del siglo por delante de Lionel Messi y Mohamed Salah.

"Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí", con estas palabras el ex del Real Madrid recibía el premio.





La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir el Premio de Mejor Jugador del Siglo XXI (2001-2020)#CentralFOX pic.twitter.com/JQ41rLf0lm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 27, 2020

Pep Guardiola se impuso sobre Alex Ferguson, Zinedine Zidane y José Mourinho en la votación final, llevándose el premio a Mejor Entrenador del Siglo; el técnico del Bayern Múnich, Hans Dieter Flick fue elegido como Mejor Entrenador del Año.

El Bayern Múnich fue elegido como el mejor de la temporada por delante de Liverpool y Real Madrid. Este último elegido como Mejor Club del Siglo. Jorge Mendes, uno de los representantes más influyentes se ha alzado con el premio superando así a Giovanni Branchini y con Mino Raiola.

MEJOR CLUB DEL SIGLO XXI



Real Madrid fue nombrado el mejor equipo (2001-2020) en los Globe Soccer Awards#CentralFOX pic.twitter.com/dp2HFs1Yje — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) December 27, 2020

Gerard Piqué recibió el premio de reconocimiento a su carrera como profesional, el cual ha agradecido como "un honor". El jugador del FC Barcelona ha mostrado su deseo por "estar tres o cuatro años más".

MEJOR TÉCNICO DEL SIGLO XXI (2001-2020)



Pep Guardiola, el entrenador más destacado en los Globe Soccer Awards



Se impuso a:



Zinedine Zidane

José Mourinho

Sir Alex Ferguson #CentralFOX pic.twitter.com/w7rZ9D4S4i — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) December 27, 2020

Además, ha dirigido unas palabras de agradecimiento y cariño hacia sus compañeros y rivales en el terreno de juego: "He compartido vestuario con Cristiano y con Iker Casillas. Tuvimos la oportunidad de ganar títulos. No he podido jugar con Robert Lewandowski, pero es parte del fútbol también. Hemos tenido un año duro y como ha dicho el presidente ojalá sea un paso para alcanzar la normalidad. Gracias por este premio", puntualizó.