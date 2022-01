Esto se sabe sobre la causa de muerte de Diego Verdaguer

La inesperada muerte del cantante Diego Verdaguer, a los 70 años, conmocionó al mundo de la música. Pero, ¿qué ocurrió?

Según la información que compartió la familia de Diego Verdaguer, el cantante falleció por Covid-19 tras haber estado hospitalizado desde diciembre del 2021 hasta el día de su fallecimiento, ocurrido en un hospital de Los Ángeles, California.

El cantante se mantuvo en la lucha por sobrevivir, pero la tarde del 27 de enero perdió la batalla contra el virus.

“Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos difíciles. Familia Verdaguer Miguel”, escribió la familia en el comunicado.

#descanseenpaz pic.twitter.com/L8gxSnK4Pb — Amanda Miguel (@amandamiguels) January 28, 2022

¿Ya estaba vacunado?

Tras su repentina muerte a causa de complicaciones por el virus, muchos de sus fans se preguntan si el cantante ya estaba vacunado, pues meses atrás, su esposa Amanda Miguel se había pronunciado en contra de las vacunas.

“¡Quizás la vacuna sea el famoso Covid! No gracias. Ni el microchip para nada”, escribió Amanda Miguel como respuesta a un tuit sobre la efectividad de las vacunas.

Esto hace pensar que el cantante tampoco estaba a favor de las vacunas.

¿Quién fue Diego Verdaguer?

Diego Verdaguer cosechó una carrera musical de más de 50 años. Nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina.

Su nombre real era Miguel Atilio Herminio Boccadoro Verdaguer Hernández, hijo de Miguel Ángel, un hombre también originario de la capital argentina, y Elodia María, nacida en la provincia de Córdoba.

En una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino" del periodista Gustavo Adolfo Infante, Verdaguer reveló algunos detalles de su infancia.

"Me bautizaron así porque en esa época mi padre siguió con las tradiciones: me pusieron el nombre de mi padre, Atilio fue mi padrino y Herminio fue mi abuelo. (...) Mi papá era un buscavidas, a veces tenía dinero e íbamos a comer a restaurantes muy lindos y otras veces no tenía, y tomábamos café con leche".

"Pero siempre vivimos muy felices; mi mamá me bañaba en un fuentón, me bañaba en la cocina económica, no teníamos agua caliente. Una forma muy precaria de vivir, pero muy feliz", dijo Verdaguer en aquella ocasión.