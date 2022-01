La última publicación de Diego Verdaguer antes de morir

Diego Verdaguer falleció por Covid-19 y dedicó un mensaje a su esposa, Amanda Miguel, antes de morir.

El cantante de origen argentino, Diego Verdaguer, falleció a causa del Covid-19 este jueves 27 de enero, pero un día antes de fallecer no dejó pasar la oportunidad de recordarle su amor a su esposa, Amanda Miguel.

" ¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón", escribió Verdaguer junto a una fotografía al lado de Amanda Miguel en la playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Verdaguer (@diegoverdaguer)

El mensaje con dedicatoria es parte de la letra de la canción "La Ladrona", de Diego Verdaguer.

¿Quién fue Diego Verdaguer?

Diego Verdaguer cosechó una carrera musical de más de 50 años. Nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina.

Su nombre real era Miguel Atilio Herminio Boccadoro Verdaguer Hernández, hijo de Miguel Ángel, un hombre también originario de la capital argentina, y Elodia María, nacida en la provincia de Córdoba.

En una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino" del periodista Gustavo Adolfo Infante, Verdaguer reveló algunos detalles de su infancia.

"Me bautizaron así porque en esa época mi padre siguió con las tradiciones: me pusieron el nombre de mi padre, Atilio fue mi padrino y Herminio fue mi abuelo. (...) Mi papá era un buscavidas, a veces tenía dinero e íbamos a comer a restaurantes muy lindos, y otras veces no tenía y tomábamos café con leche".

"Pero siempre vivimos muy felices; mi mamá me bañaba en un fuentón, me bañaba en la cocina económica, no teníamos agua caliente. Una forma muy precaria de vivir, pero muy feliz", dijo Diego Verdaguer en aquella ocasión.