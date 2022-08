¿Cuándo y dónde ver "House Of The Dragon" en Guatemala?

¿Cuándo y a qué hora ver el estreno de "House Of The Dragon" en Guatemala?

A pocas horas de su estreno "House Of The Dragon" ya acapara las redes sociales, pues fanáticos han demostrado su emoción y esperanza porque se aclare el polémico final de "Game Of Thrones" de hace casi tres años.

This Sunday, Fire Will Reign. #HOTD pic.twitter.com/m76DSMw9hh — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 18, 2022

La esperada serie contará la historia de los Targaryen antes de su llegada a Poniente, en la caída del imperio de Valyria, como también su arribo al continente y su conquista.



El elenco principal lo conforma grandes estrellas como Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

¿Cuándo y a qué hora podrá verse en Guatemala?



Si eres un fanático en espera de la serie, toma en cuenta que la fecha de estreno será el próximo domingo 21 de agosto, a las 7:00 pm, en la plataforma de streaming HBO Max.

"House Of The Dragon" tendrá con 10 episodios en total. El primero llevará por nombre "The Heirs of the Dragon".