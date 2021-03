La actriz Danni Berriel tomó la valiente decisión de hablar públicamente acerca de su violación por parte de Eduardo Ojeda, amigo de su exnovio Gonzalo Peña, durante un viaje a Acapulco.

El famoso actor de la telenovela de Televisa ¿"Qué le pasa a mi familia"? fue suspendido.

Entre lágrimas, Danni recordó los duros momentos de este suceso que la marcó para siempre, exigiendo justicia, pues, a más de un año de su denuncia, aún no se atrapaba a los culpables.

¿Quién es Danni Berriel?

Es conocida por su participación en la telenovela "Las malcriadas", además de "Un día cualquiera" y "Mujeres rompiendo el silencio". También partició el reality "El poder del amor", todas producciones de TV Azteca.

Los oscuros detalles de su ataque:

La famosa dijo que había estado en una relación previamente con Gonzalo, pero las cosas no funcionaron y nuevamente él la comenzó a buscar, por ello, decidió darle una oportunidad.

Antes de iniciar una relación de nuevo, él la invitó a una fiesta con familiares y amigos en Acapulco, según detalló en los dos videos publicados en Instagram, donde además contó que fue víctima de él y su amigo:

“Les voy a contar cómo ocurrió, no daré demasiados detalles, porque no sería padre que estuvieran por aquí, y porque solo los tienen que saber las autoridades”.

“... Gonzalo me empezó a mandar mensajes. En una ocasión me invita a Acapulco, a un viaje, y me dijo que iban a ir puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, que íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía como muchas dudas, algo me decía que no fuera, pero mi amiga me terminó convenciendo, me decía que la íbamos a pasar muy bien, que ¿qué es lo peor que podía pasar?”

El dueño de la casa era Eduardo, quien la atacó, estaba en el lugar con su novia y una hermana de Gonzalo, junto al novio de ella.

En un momento de la cena quedaron únicamente sentados frente a la mesa Gonzalo, Eduardo y Danni, pero todo se volvió incómodo durante la conversación que subió de tono.

"Empezaron a hablar de tríos sexuales, me dijeron que era padre, que era rico, y yo me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me iría a dormir, llegué al cuarto que me dieron para dormir, que tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo”, detalló.

"No pasaron ni dos minutos cuando los dos me estaban tocando, jamás me preguntaron, todavía me paré, había un sillón enfrente de las camas y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”.

Berriel narró que se quedó dormida y cuando despertó estaba siendo violada por Eduardo. “Cuando me di cuenta que era él, entré en shock, pude tomar consciencia cuando él me dijo algo tan asqueroso, me dijo: donde quieres que me venga, y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”.

También aseguró que Gonzalo se dio cuenta de todo y no hizo nada por defenderla, además de haber hecho un comentario totalmente inaceptable a su amigo en el momento del ataque.

"Te digo a ti Gonzalo: no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mí y no entiendo por qué, ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué, si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no?. Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti”, señaló.

Berriel dijo que inmediatamente un empleado le ayudó a salir de esa casa y le pidió un taxi y se dirigió directamente a las autoridades a poner la denuncia y que fue examinada y cuestionada, y fue un suceso muy traumático y que, a la fecha, no había recibido justicia.

Luego de hacer pública su violación, La Fiscalía del estado de Guerrero anunció en su cuenta oficial Twitter que se ejecutó una orden de aprehensión contra Eduardo..

Este es el testimonio de Danni:

