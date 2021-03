Gonzalo Peña, el actor acusado de ser cómplice de abuso sexual

El actor español, Gonzalo Peña, fue acusado por su expareja, la también actriz Daniela Berriel, de ser cómplice de violación.

La actriz compartió un video en donde reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre llamado Eduardo Ojeda, amigo del actor español, quien no trató de impedirlo ni defendió a la también conductora.

De acuerdo con las declaraciones de Daniela Berriel, los hechos sucedieron el 14 de marzo del 2020 durante un viaje que hizo a Acapulco, en compañía del actor español tras haber terminado su noviazgo con él; la actriz dijo que conoce a Gonzalo Peña desde hace unos cinco años.

¿Quién es Gonzalo Peña?

El actor nació el 3 de junio de 1989 en las Palmas de Gran Canaria, España. Aunque la mayor parte de su infancia vivió en Mallorca.

En una entrevista, Gonzalo Peña confesó ser aficionado a los deportes extremos; agregó que desde los tres años practica tenis, incluso, llegó a pensar que se convertiría en tenista profesional.

Su interés por incursionar en el mundo de la actuación comenzó desde muy joven y en 2006, con 17 años de edad, realizó una audición en Londres para el filme "Las crónicas de Narnia".

Aunque no obtuvo un papel en la película, Peña continuó sus estudios en la Academia de Cine de Nueva York. Más tarde, viajó a México en donde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Su debut en las telenovelas fue en "La Malquerida", producción de José Alberto Castro. También participó en "Antes muerta que Lichita" -junto a Maite Perroni-, "El hotel de los secretos", "Despertar contigo" y "Enamorándome de Ramón".

Actualmente es parte del elenco de "¿Qué le pasa a mi familia?", el melodrama más reciente de Juan Osorio.

La denuncia

Daniela Berriel revela que sufrió abuso sexual. La actriz relató que tiempo después de terminar su relación con Gonzalo Peña, éste la invitó a Acapulco.

Al llegar al lugar, la actriz pasó algunas horas con otras personas que habían acudido al viaje, poco después se quedó a solas con Gonzalo y el otro hombre. "Empezaron a hablar de los tríos y contesté que nunca lo había hecho, me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha".

Explicó que le asignaron una habitación con dos camas, en la cual se quedaría su ex. "Fui a mi cuarto, me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, me acosté, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, comentó la joven.

A pesar de que el hombre salió de la habitación, regresó para abusar de Daniela Berriel, quien despertó al darse cuenta de lo que estaba pasando.

La conductora ya levantó la denuncia, pero no ha obtenido una respuesta por parte de las autoridades.

Daniela compartió en Instagram la situación, casi un año después de lo ocurrido.