David Faitelson elogió a árbitro guatemalteco por su actuación

En su cuenta de Twitter, el analista deportivo indicó que el referí guatemalteco no dudó en marcar lo que consideraba correcto en el juego.

David Faitelson, polémico comentarista de ESPN, elogió una decisión del árbitro guatemalteco Mario Escobar, quien fue el central del partido entre Tigres y Orlando City.

El guatemalteco no dudó en mostrarle tarjeta roja a la estrella del club mexicano tras una falta que consideró como una agresión y que merecía el castigo.

Sin embargo, tras analizar la jugada en el VAR, el juez central tuvo que echar atrás su decisión y cambiar la roja por amarilla.

After a VAR review, the red card has been taken back and André-Pierre Gignac is given a yellow card instead pic.twitter.com/bHu5bPOm7X — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 8, 2023

"El día en que, finalmente, un árbitro se atrevió a mostrarle una tarjeta roja a André Pierre Gignac, el VAR, correctamente, se la quita...", escribió Faitelson en Twitter.

El día en que, finalmente, un árbitro se atrevió a mostrarle una tarjeta roja a André Pierre Gignac, el VAR, correctamente, se la quita… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 8, 2023

El partido, que terminó empatado sin goles, tuvo pasajes complicados y que desataron algunas discusiones en el campo de juego.