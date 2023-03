Perro invade cancha y se roba el show en Liga de Campeones de Concacaf

El incidente se produjo en el encuentro entre Alianza de El Salvador frente al cuadro de Philadelhpia Union por la Liga de Campeones de Concacaf.

Durante el partido que se disputó en el estadio Cuscatlán de San Salvador, el cuadro local y su rival de la MLS empataron sin goles en un partido que se tornó un tanto aburrido.

Sin embargo, lo que salvó el espectáculo fue un invasor inesperado en el encuentro.

Al minuto 68, cuando el cuadro local estaba en ataque se marcó un saque de manos, pero del fondo de la cancha apareció un perro que hizo detener las acciones.

Was this on your bingo card?



Yeah the @PhilaUnion is a good team and all, but this doggo is even better ⚽️ pic.twitter.com/cK882huibw — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 8, 2023

Eso despertó a la afición que vio cómo el canino se puso a jugar con el balón del partido, pero rápidamente fue llevado afuera del campo por un asistente, que luego dejó libre al perro en un área segura del recinto deportivo.

La acción se hizo viral en redes sociales por el insólito momento vivido en el torneo internacional.