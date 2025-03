"La fecha no coincide", detalle inquietante de la muerte de Gene Hackman y su esposa

-

El 26 de febrero, el cine perdió a una de sus grandes figuras con la trágica muerte de Gene Hackman, a los 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, de 63.

La pareja fue hallada sin vida en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, junto con uno de sus perros, mientras que otras dos mascotas sobrevivieron.

El sitio Clarín señaló el dato inquietante sobre el caso de Gene Hackman, lo que le daría un posible giro: el médico de su esposa asegura haberlo llamado después de la fecha de su muerte.

La trágica partida de Hackman y Betsy Arakawa conmovió tanto a Estados Unidos como al mundo entero, dejando lo que parecía un misterio resuelto. Sin embargo, la declaración del médico de Arakawa, esposa del actor, ha dado un inesperado vuelco al caso, desatando nuevamente dudas sobre su deceso.

Foto: Archivo/Soy502

El dato inquietante

El médico forense de Santa Fe había informado recientemente que la autopsia reveló que Betsy Arakawa falleció el 11 de febrero a causa de hantavirus, una rara enfermedad respiratoria transmitida por roedores. Su muerte ocurrió una semana antes de que Gene Hackman falleciera debido a insuficiencia cardíaca agravada por la enfermedad de Alzheimer.

Una de las últimas apariciones públicas de la pareja en 2024.(Foto: Clarin.com)

La fecha de muerte no coincide

El doctor Josiah Child, exespecialista en atención de emergencias y actual director de Cloudberry Health en Santa Fe, Nuevo México, declaró anoche al Daily Mail: "La señora Hackman no falleció el 11 de febrero, ya que llamó a mi clínica el 12 de febrero".

Child compartió: "Ella me contactó un par de semanas antes de su muerte para consultar sobre la posibilidad de realizarle un ecocardiograma a su esposo. No era paciente mía. Agendó una cita para el 12 de febrero, que no tenía que ver con problemas respiratorios".

Foto: Archivo/Soy502

El doctor también explicó que Arakawa no mostraba síntomas de dificultad respiratoria. "La cita no tenía nada que ver con el hantavirus. Intentamos contactarla un par de veces, pero no recibimos respuesta", añadió.

La revelación del médico sugiere que Arakawa pudo haber estado viva al menos un día más de lo que indicó el forense.

Además, el doctor añadió: "Ella volvió a llamar la mañana del 12 de febrero y habló con uno de nuestros médicos, quien le indicó que viniera esa tarde. Le asignamos una cita, pero nunca se presentó", dejando así una brecha de curiosidad sobre el verdadero deceso de Betsy.