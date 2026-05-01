Surgen nuevos datos sobre el asesinato de una pareja en San José Pinula

Durante las primeras horas de este viernes 1 de mayo, se reportó un hecho armado en el interior de una vivienda en un residencial de San José Pinula, donde una pareja quedó sin vida tras haber sido atacados con arma de fuego.

Se trata de Mayra Nineth Lucas de 41 años de edad y José Aníbal Pérez, también de 41 años. Ambos fueron localizados por Bomberos Voluntarios, quienes determinaron que fallecieron debido a las heridas de bala que presentaban.

Según información preliminar, el ataque se registró alrededor de las 06:50 de la mañana, cuando individuos armados y usando insignias de la PNC y MP ingresaron al inmueble y dispararon contra las víctimas.

Hasta el momento se desconocen las causas de ataque armado. En la escena quedaron evidencias como casquillos de bala que servirán para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Las personas armadas indicaron que se encontraban en el lugar para realizar un allanamiento. (Foto: Bomberos Voluntarios)