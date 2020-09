El edificio que compró el Ministerio Público (MP) por Q35 millones sigue sin ser utilizado. La institución asegura que el inmueble no cumple con las condiciones de habitabilidad y Juan Francisco Solórzano Foppa dijo que la Fiscal General se niega a usarlo.

Solórzano Foppa, es abogado defensor de la exjefa administrativa del MP Miriam Salazar y recientemente publicó en Twitter que junto a la fiscalía realizaron una visita en la que, según él, "las instalaciones están listas para recibir a los trabajadores".

Solórzano Foppa compartió fotos de la última visita realizada al edificio del MP. (Foto: Twitter)

El mobiliario que se encuentran en el edificio de la zona 5. (Foto: Twitter Juan Francisco Solórzano Foppa)

Hoy se realizó una inspección en el edificio que el MP compro en la zona 5 de Guate

Las instalaciones están listas para recibir a los trabajadores pero Consuelo Porras se niega a hacerlo. Ya está demostrado que no hubo sobrevaloración y vamos a demostrar que se inventaron el caso pic.twitter.com/weqDILNIX6 — Foppa (@foppaguate) September 2, 2020

Sin embargo, el MP respondió que no está en condiciones. "De momento no se ha ocupado, toda vez que existe un dictamen que determina que no cuenta con las condiciones de habitabilidad, por no tener agua potable propia, así mismo no tiene las condiciones de seguridad para una sede del MP", respondió la oficina de Prensa del MP.

Por la adquisición del inmueble se inició un proceso penal, al considerar que se pudo tratar de un fraude. La Fiscalía de Asuntos Internos inició la persecución penal en contra de la exfiscal Thelma Aldana para quien se giró orden de captura. Otras exfuncionarias de la institución enfrentan el proceso penal al igual que Mynor Lobos, supuesto testaferro.

El MP debe presentar la conclusión de la investigación este 4 de septiembre.