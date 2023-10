El día que Matthew Perry habló sobre el alcoholismo y cómo lo llevaría a la muerte

-

Matthew Perry, quien le dio vida a Chandler Bing, admitió en una entrevista que el alcoholismo lo llevaría a la muerte.

El pasado sábado 28 de octubre el actor estadounidense, Matthew Perry, quien le dio vida a Chandler Bing en la serie Friends, falleció a los 54 años de edad.

Perry se volvió un alcohólico y adicto al vicodin en el año 1997 y desde entonces luchó en contra de esa enfermedad que, según sus propias palabras, "lo atormentaba y no lo dejaba vivir".

En una entrevista en donde habló sobre el alcoholismo, Matthew aseguró que el alcohol lo quería ver muerto y que no iba a parar hasta matarlo, porque así es ese tipo de enfermedad.

"Para los que no lo saben, el alcoholismo y la adicción son una enfermedad. Esta enfermedad me afecta a mi y a 10 millones de estadounidenses", comentó Matthew Perry en la entrevista.

Quien fue Chandler por 10 temporadas en Friends asegura que "la enfermedad es una obsesión de tu mente, ya que cuando se aferra a la idea del alcohol o las drogas, no puede pensar en nada más".

"El alcohol o las drogas toman el control de tu cuerpo y no puedes parar de consumir. Yo no podía parar a menos que me encerraran en algún lugar sin acceso a estos productos", confiesa Matthew.

El actor estadounidense asegura que la desesperación llega a niveles extremos y eso es causado por el falso sentido de placer que causan las drogas, ya que solamente es momentáneo.

"El alcoholismo te quiere ver solo, te quiere ver enfermo y desesperado, pero, lo más importante, también te quiere ver muerto", aseguró Perry en una de sus últimas entrevistas.