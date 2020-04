Diputado de Winaq acciona contra Giammattei por casos de Covid-19

El diputado de Winaq, Edgar Batres, presentó un amparo en contra del presidente Alejandro Giammattei, porque considera que está violando el acceso a la información pública y está "ocultando" datos importantes a la población.

El amparo con la figura de Habeas Data fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad, debido a que "el Presidente no está trasladando toda la información que la población requiere, más en una condición de pandemia", dijo el diputado a Soy502.

"Si bien es cierto, el Estado de Calamidad le permite a él actuar, también es cierto que está violentando los convenios internacionales, la Ley de Libre de Emisión del Pensamiento y la Constitución en su artículo 30 en lo que se refiere a que los Estados deben de informar", detalló.

Según el diputado, no está en contra de que el mandatario centralice la información, pero "si lo hace debe de trasladarla con la objetividad de lo que sucede en el país... pero hemos visto que no ha dado información certera. Él no puede esconder información, ni ocultarla a los medios, ni a la ciudadanía", condenó.

En nombre de la @BancadaWinaq, la diputada @SoniaGRaguay y el diputado @DipBatres presentaron en la @CC_Guatemala una acción de amparo contra el presidente @DrGiammattei, pues al centralizar la información limita la revisión y verificación de datos durante la Covid-19. pic.twitter.com/KshBKwOmKW — Winaq (@MovimientoWinaq) April 28, 2020

Batres aseguró que él constató varios casos que el mandatario no ha reportado, habló de lo sucedido en el Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora, donde hay más de 40 personas en cuarentena debido a que un enfermero dio positivo a Covid-19.

El diputado reveló que le han llegado varias denuncias sobre casos específicos que el presidente Giammattei no ha informado. Por ejemplo, aseguró que hay varios jóvenes retornados que están cuarentena en los hogares de adolescentes en conflicto con la ley, conocidos como Zafiro I y II, de los cuales se carece información.

Además, dijo que todos los trabajadores del archivo de la Policía Nacional Civil están en cuarentena, debido a que ya hay varios agentes que han dado positivo al coronavirus.