Disney+ hará cambios en su plataforma luego de perder suscriptores

Disney anunció sus resultados trimestrales y confirmó que perdió 4 millones de suscriptores en lo que va del 2023.

Disney anunció que perdió suscriptores debido a no tener los derechos del cricket en India, pero ese no es todo el problema, pues en el mercado estadounidense perdió 300 mil suscriptores. De no ser por Hulu y ESPN+, solo tendrían 158 millones de usuarios, ya que juntos alcanzan los 231 millones de suscriptores.

Los servicios de streaming propiedad de Disney son Disney+, Hulu y ESPN+.

Esta es la crisis que esta pasando Disney+. (Foto: Glenn Carstens en Unsplash)

El plan de HBO Max

Este no es el primer trimestre que Disney+ pierde usuarios, es el segundo, pues el anterior cobró 2.4 millones de clientes. Estas cifras han alarmado a la compañía, quien compartió que se tomarán medidas drásticas: imitar el plan de Warner con HBO Max.

Aunque en su momento fue muy criticado, el plan de HBO Max mejoró la rentabilidad del servicio de streaming. La plataforma confirmó que esta idea de eliminar contenido de la plataforma y reducir la inversión en proyectos originales dejó ver beneficios por un valor de 50 millones de dólares el semestre pasado.

¿Qué títulos puedes esperar que se queden?

Christine McCarthy, la CEO de Disney confirmó la información. "Retiraremos determinados contenidos de nuestras plataformas de streaming y esperaremos realizar un cargo por deterioro del valor de entre 1.500 y 1.800 millones de dólares". Las prioridades absolutas de Disney son los universos de Marvel y Star Wars, por lo que podemos esperar que The Madalorian continúe en la plataforma.

Además, la compañía esta pasando por una oleada de despidos, se calculan entre 7 mil afectados. Se puede esperar una subida de precio y una cantidad de contenido reducido.

*Con información de Espinof