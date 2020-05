Doctora del IGSS resulta contagiada con Covid-19

Una doctora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dio positivo a la prueba de Covid-19, según confirmó el Departamento de Comunicación de esa institución.

La profesional de la medicina contagiada labora en la Pediatría de la Unidad Periférica del IGSS, en la zona 11 capitalina, y también trabaja en el Hospital General San Juan de Dios.

La doctora presenta síntomas leves y está siendo atendida en uno de los hoteles contratados por el Seguro Social para aislar a pacientes con coronavirus; además, su familia permanece con vigilancia epidemiológica.

El IGSS dio a conocer que tras conocer el caso coordinó el hisopado a siete trabajadores con los que la doctora contagiada había tenido contacto en las últimas dos semanas y que los siete dieron negativo a la prueba Covid-19.

Sin embargo, trabajadores que laboran con la doctora infectada, y que pidieron no revelar sus nombres, señalan que no enviaron a cuarentena a personas del área administrativa que tuvieron contacto con ella y que la doctora "no siempre usaba la mascarilla".

Además, trabajadores de la Unidad Periférica del IGSS de la zona 11 capitalina aseguran que no todos los empleados reciben los insumos de protección, debido a que cada dos semanas les entregan una mascarilla N95 y las batas no están disponibles para todos.

"El personal administrativo es el primero que tiene contacto con los pacientes antes de pasárselos a los médicos. Los médicos están protegidos, pero todos tenemos el mismo riesgo porque estamos en la misma unidad", aseguró un trabajador que pidió el anonimato para evitar represalias.

Este fin de semana, el IGSS desinfectó la Unidad Periférica, sin embargo, la confirmación del contagio de la doctora se habría registrado el pasado martes.