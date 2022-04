¿Dónde y a qué hora ver los Premios Grammy 2022?

La entrega de los premios Grammy 2022 a lo mejor de la música se llevarán a cabo este 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El evento que premia lo mejor de la música a nivel mundial se transmitirá en directo por los canales TNT, CBS y Paramount+. Aquí te damos a conocer a qué hora y dónde ver la gala y más detalles sobre la 64ª gala de los Grammy.

En Guatemala se podrá ver por el canal TNT a las 18:00 horas de este domingo 3 de abril.

If you're going to ❤️ any post, this is the one.



Here's your #GRAMMYs Sunday lineup. pic.twitter.com/r8wlK1CypG — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 31, 2022

La conducción de los Premios Grammy 2022 estará, por segunda vez, a cargo del actor y comediante sudamericano Trevor Noah.

Orgullo guatemalteco

En esta ocasión, la premiación será especial para los guatemaltecos ya que el cantautor Ricardo Arjona se encuentra nominado al mejor álbum de Pop Latino por su disco "Hecho a la antigua".