Dos hondureños heridos están bajo custodia policial en hospital de Izabal

Las autoridades investigan si los heridos están vinculados a enfrentamientos armados en frontera de Honduras con Guatemala.
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Dos ciudadanos hondureños heridos por arma de fuego permanecen con atención médica en el hospital de Puerto Barrios, Izabal, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la Comisaría 61, ambos hombres, originarios de la aldea Corinto, Honduras, presentaban heridas de bala al momento de su llegada al centro asistencial.
Estas personas están bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones para establecer si están vinculados con los recientes hechos violentos registrados en ese país.
De momento no se ha revelado la identidad de los lesionados.
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Los hechos
El caso se registra en el contexto de la masacre y enfrentamiento armado ocurridos el pasado miércoles y jueves en áreas fronterizas de Honduras, donde al menos 25 personas fueron asesinadas con armas de grueso calibre dentro de fincas de palma africana, terrenos que estarían bajo disputa.
Autoridades hondureñas investigan si algunas víctimas tenían presuntos vínculos laborales con estructuras armadas relacionadas con narcotraficantes que operan en la zona.