PNC refuerza seguridad en área fronteriza tras hechos armados en Honduras

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Un enfrentamiento armado este jueves entre policías y presuntos narcotraficantes se sumó a una masacre del pasado miércoles que dejó varios muertos en Honduras.

EN CONTEXTO: Mueren cuatro policías hondureños y un civil tras choque armado cerca de Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) ha reforzado la seguridad en la zona fronteriza de Izabal con Honduras, luego de que se registraran hechos armados en la región de la frontera hondureña.

Los operativos son coordinados con la PNC del vecino país con el motivo de evitar el ingreso de criminales al territorio guatemalteco.

La zona fronteriza en Izabal se encuentra custodiada por las fuerzas de seguridad. (Foto: PNC)

Este jueves se reportó la muerte de cuatro policías hondureños y de un civil tras un enfrentamiento armado contra presuntos narcotraficantes que operan en el área fronteriza del municipio de Omoa, al norte de Honduras.

Según el reporte oficial, el choque armado se desató cuando agentes de la Dirección Anti Maras y Pandillas (Dipamco) de la policía hondureña intentaron ingresar en una casa donde operaba un grupo criminal y fueron recibidos a balazos.

| 6 POLICÍAS MUERTOS EN EMBOSCADA EN CORINTO, HONDURAS



La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) llevo acabo un allanamiento en Corinto, Honduras. Se reportan 6 policías muertos, 3 heridos. pic.twitter.com/9gdrY0hBaB — Gordos Defensa (@gordosdefensa) May 21, 2026

El enfrentamiento se sumó a una incursión armada la noche del pasado miércoles que dejó varios muertos en una población del norte de ese país controlada por grupos criminales.

Por lo tanto, las autoridades indicaron que de ser posible, los criminales serán capturados si intentan ingresar ilegalmente al país.