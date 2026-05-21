Mueren cuatro policías hondureños y un civil tras choque armado cerca de Guatemala

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El sector fronterizo estaría siendo utilizado por narcotraficantes, según indicaron las autoridades locales.

Al menos cuatro policías y un civil murieron este jueves en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes en una región de Honduras fronteriza con Guatemala, informaron autoridades hondureñas.

El hecho se produjo en el municipio de Omoa (norte), tres días después de que el Congreso aprobara una serie de reformas para combatir la violencia, que mantiene la tasa nacional de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100 mil habitantes.

Según el reporte oficial, el choque se desató cuando agentes de la Dirección Anti Maras y Pandillas (Dipamco) de la policía hondureña intentaron ingresar en una casa donde operaba un grupo criminal y fueron recibidos a balazos.

| 6 POLICÍAS MUERTOS EN EMBOSCADA EN CORINTO, HONDURAS



La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) llevo acabo un allanamiento en Corinto, Honduras. Se reportan 6 policías muertos, 3 heridos. pic.twitter.com/9gdrY0hBaB — Gordos Defensa (@gordosdefensa) May 21, 2026

"Este sector fronterizo está siendo utilizado por algunas estructuras para mover droga, tanto para el microtráfico como aquella que va con destino al norte del continente", dijo a periodistas Edgardo Barahona, vocero de la Policía Nacional.

El enfrentamiento se suma a una incursión armada la noche del pasado miércoles que dejó varios muertos en una población del norte de Honduras controlada por grupos criminales.

Las reformas aprobadas por el Congreso autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y abren la posibilidad de catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

#Internacionales | Autoridades de Honduras informan sobre varios policías asesinados esta mañana, durante un enfrentamiento con terroristas del Barrio 18 en Cortés.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/hdMnMMsub2 — #ÚltimaHora (@ultimahsv) May 21, 2026

*Con información de AFP