Tragedia: dos personas mueren y una queda herida luego de caer a un río

Tres personas cayeron a la profundidad del Río Sepelá, ubicado en Chichicastenango, Quiché.
Una tragedia se originó cuando tres personas, incluyendo a un niño, cayeron a la profundidad del río que se ubica en el en el cantón Sepelá.
Los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para rescatar a las víctimas de este hecho, pero al rescatarlos, determinaron que un menor de 5 años y una de la mujer de la tercera edad fallecieron.
Una mujer sobrevivió, pero fue trasladada de emergencia al Hospital regional Santa Elena.