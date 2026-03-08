Versión Impresa
Tragedia: dos personas mueren y una queda herida luego de caer a un río

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de marzo de 2026, 13:42
Los cuerpos quedaron a la orilla del río tras la tragedia. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)&nbsp;

Tres personas cayeron a la profundidad del Río Sepelá, ubicado en Chichicastenango, Quiché.

Una tragedia se originó cuando tres personas, incluyendo a un niño, cayeron a la profundidad del río que se ubica en el en el cantón Sepelá.

Los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para rescatar a las víctimas de este hecho, pero al rescatarlos, determinaron que un menor de 5 años y una de la mujer de la tercera edad fallecieron.

Una mujer sobrevivió, pero fue trasladada de emergencia al Hospital regional Santa Elena.

