Así recordaron a Nelson Marroquín en el desfile hípico de Masagua

"Luciano", el caballo del fallecido alcalde Nelson Marroquín, portaba símbolos de su recuerdo.

En Masagua, Escuintla, se realizó un desfile hípico, en donde se rindió homenaje a la memoria del alcalde Nelson Marroquín, quien fue asesinado el 6 de diciembre del 2025.

"Luciano", el caballo de Marroquín, desfiló con una gorra que decía "alcalde" y una camisa del fallecido alcalde colgada de una sercha, además de portar un letrero con la leyenda: "El amigo del pueblo", en conmemoración a la labor municipal que realizó.

Además en símbolo de amor y respeto fueron entregadas rosas a los asistentes.

Lo que se sabe del crimen

Su muerte fue confirmada luego de recibir múltiples disparos cuando acompañaba un desfile navideño el pasado diciembre 2025, en la aldea Obero, Escuintla.

Antes de este ataque se viralizó un video, en que se observa un previo atentado, mientras entregaba tamales a los vecinos de Escuintla, por lo que se presume que su muerte habría sido un ataque directo.

Su muerte causó gran impresión en la comunidad dado que fue en pleno evento navideño y frente a su esposa Fernanda Arriola Marroquín, quien resultó ilesa.