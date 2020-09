Su dueña murió de Covid-19 y buscaba hogar a través de un letrero

Un perrito se hizo viral pues recorría las calles de Perú vestido con una camisa y portando un letrero que colgaba de su cuello.

En el decía:

"Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de COVID-19 y no tengo a donde ir. ¡No me ignores!".

El perrito vivió en los corredores del mercado cuando su sueña murió. (Foto: Huellitas Felices Perú)

Pertenecía a una comerciante de un popular mercado en Andahuaylas, distrito de Santa Anita, en la provincia de Lima, Perú.

La mujer perdió la batalla contra el COVID-19, el perrito se quedó solo, por ello los demás negociantes le colocaron el mensaje para tratar de ayudarlo.

La Asociación Huellitas Felices, que opera en el país sudamericano rescatando animales del maltrato y abandono, encontró al can y decidió tomarle un video para mover el corazón de los seguidores a adoptarlo.

Chester quedó en la calle pues su dueña murió de Covid-19. (Fotos: Huellitas Felices Perú)

Luego que la asociación publicara su historia muchos se acercaron a ayudar. El perro recibió chequeo médico y se le encontró problemas de visión.

Afortunadamente su historia tuvo un final feliz, actualmente se encuentra en un hogar temporal lo operan y se recupera.

También encontró una familia: "Ya tiene adoptantes e incluso viajará al extranjero, para ello se encargan de su recuperación y estará en un hospedaje hasta que pueda viajar donde sabremos que estará cuidado", explicaron en la página oficial de la organización.

"Ya ha llegado a su hogar temporal... cuidado en ambiente familiar, además que estará en tratamiento de Erliquiosis para poder ser operado de su ojito. Chester ya está muy engreído y mimado, sabemos que con el carácter que tiene estará muy bien... Muchísimas gracias a su adoptante Anghi BM, quien, a pesar de la distancia coordinó y asumió todos los gastos en la veterinaria del pequeño", cuentan.

MIRA EL VIDEO:

TE PUEDE INTERESAR: