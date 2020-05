Edwin Asturias propone graduar en masa a médicos y enfermeras

El doctor guatemalteco, Edwin Asturias, explicó que una de sus propuestas para combatir el Covid-19 en Guatemala es que las diferentes universidades del país gradúen "en masa" a doctores y personal médico.

En una entrevista en el programa "A Primera Hora", de Emisoras Unidas, Asturias argumentó que la propuesta busca que las diferentes universidades eliminen o modifiquen ciertos procesos administrativos para apresurar el proceso de graduación.

“Todos los que nos hemos graduado en Guatemala sabemos que hay pasos finales en ese proceso de graduación. Cuando ya nos hemos entrenado completamente contamos con competencias. Sin embargo. esos trámites administrativos pueden modificarse en este momento de la pandemia, porque necesitamos a todos los médicos que sean posibles para el combate”, agregó Asturias.

"Batallón de médicos"

El especialista en pediatría e infectología agregó que el sistema de Salud en Guatemala no soportará con su capacidad actual y es por eso que se necesita más personal médico.

“El sábado tuve una reunión con Decanos de Escuela de medicina del país, todos ellos muy de acuerdo para encontrar solución a este proceso. Es la articulación que se necesita y para la que el Gobierno me ha nombrado: necesitamos un batallón de médicos y enfermeras no solo para este momento”, agregó.

Por segunda vez hago un llamado a @usacenlinea @UFMedu @U_Landivar @UMGNarajo @UMesoamericana y al @_COLMEDEGUA para que inmediatamente boten los requisitos innecesarios y gradúen a todos los #Medicos que necesitaremos para combatir el #COVID19. Es su deber para con #Guatemala pic.twitter.com/rl6T99Fxhv — Dr. Edwin Asturias (@easturia) May 15, 2020

Salud no soportará

Asturias, agregó que es necesario el confinamiento y que cada guatemalteco ponga de su parte para frenar el avance de la pandemia. "Todos debemos comprender que si no hacemos lo que cada uno tiene que hacer será difícil controlar la evolución del coronavirus".

Argumentó que no desea observar escenarios en Guatemala como los registrados en España o Italia, lugar donde elegían a quien colocar respiradores y a quienes dejar morir. "No quisiera ver las imágenes de Ecuador, tener hospitales colapsados. Quisiera que estas acciones que se están tomando ahora no nos lleven a ese momento", finalizó.

El presidente Alejandro Giammattei oficializó este lunes la conformación de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid). Esta será dirigirá por Asturias, quien arribará al país en los próximos días. Asturias actualmente reside en Estados Unidos.