Enfermera colapsa y llora tras intubar a jóvenes afectados de gravedad por Covid-19

Una enfermera estadounidense difundió un video en el cual se le ve devastada por cómo el Covid-19 afecta a los jóvenes.

Una enfermera de Willis-Knighton, en Luisiana, Estados Unidos, publicó en sus redes sociales un dramático video en el cual se desahogó con sus seguidores y colapsó al borde de las lágrimas, al contar la situación que se vive dentro de los hospitales, donde los casos por Covid-19 en jóvenes aumentaron drásticamente.

Felicia Croft habló que las unidades de terapia intensiva están abarrotadas: "Estamos intubando y perdiendo personas de mi edad y más jóvenes", dijo, decepcionada por la situación.

"Las personas son más jóvenes, están más enfermas, estamos intubando a personas con hijos que son de la edad de mis hijos, que nunca verán a sus hijos graduarse, no van a conocer a sus nietos", argumentó.

la enfermera quedó al borde de las lágrimas. (Foto: Oficial)

En el video contó una triste anécdota en la que tuvo que dar explicaciones a su hija de 14 años:

"Anoche, mi hija vino a mi y me dijo: 'mamá, necesitamos orar por los papás de mi amiga'... los papás de sus amigas están en mi unidad de cuidados intensivos y uno de ellos podría no regresar a casa, el otro está muy enfermo también, y me dice: 'si no puedes hacer que estos padres puedan regresar a casa, estos niños quedarán huérfanos a los 14 años'... saber que llegarán a mí cuando reciban la llamada, mi hija dirá: '¿mamá por qué no los salvaste?', no puedo explicar como enfermera y como mamá cómo se siente eso ", explicó.

Además, aseguró que la situación podría haber sido diferente si tan solo se hubieran vacunado.

"Hemos visto personas que ya se vacunaron y logran llegar a casa y a abrazar a su familia, abrazar a sus hijos, esposa o esposo", dijo, recomendando la vacunación.

“No puedo explicar la sensación de derrota cuando haces todo, le das todo a un paciente y no es suficiente. Además de saber que podrían haberse vacunado y podrían haber marcado la diferencia”, cerró.