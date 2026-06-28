Se prevé ambiente soleado con alta radiación y lluvias focalizadas este domingo

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Las autoridades piden a la población tener precaución por las condiciones climáticas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este domingo 28 de junio de 2026 se espera un ambiente cálido y soleado en la mayor parte del territorio nacional.

La previsión prevé alta radiación solar durante el mediodía y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en regiones específicas durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante el amanecer se presentarán bancos de neblina en la Franja Transversal del Norte y Occidente.

Posteriormente, en horas de la mañana predominarán condiciones con pocas nubes, mientras que la radiación solar alcanzará niveles elevados, principalmente hacia el mediodía.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/xkJylfWRXl — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 27, 2026

Insivumeh recomienda a la población tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Para la tarde y la noche, se prevé lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del Caribe, la Franja Transversal del Norte, Petén y algunos sectores del norte del país.

En el resto del territorio nacional se mantendrá nubosidad dispersa, con menor probabilidad de precipitaciones.

La institución advirtió que las lluvias podrían generar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa y daños en la red vial, especialmente en áreas vulnerables a este tipo de eventos.

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Asimismo, el Insivumeh alertó sobre la posible formación de tormentas locales severas, las cuales podrían estar acompañadas de abundante lluvia, fuertes ráfagas de viento y, de manera aislada, caída de granizo.

Ante estas condiciones, las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Asimismo, recalcó tomar las medidas preventivas necesarias, tanto por la alta radiación solar durante el día como por el riesgo asociado a las lluvias y tormentas previstas para la tarde y la noche.